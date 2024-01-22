2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. Tur Maçları Başlıyor
2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçları, yarın Ankara'da başlayacak. TVF Beştepe Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmalarda, Türkiye'nin 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da sahaya çıkacak. Milliler, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile mücadele edecek.
2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçları, yarın Ankara'da başlayacak.
TVF Beştepe Spor Salonu'nun 23-27 Ocak tarihlerinde ev sahipliği yapacağı karşılaşmalarda, 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Kosova ve Romanya ile karşılaşacak. Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan ise B Grubu'nda mücadele edecek.
Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Turnuvanın şampiyonu, finallere katılım hakkı elde edecek.
Milliler, şampiyon olamaması halinde Avrupa Şampiyonası biletini, nisan ayında yapılacak elemelerin 2. turunda almaya çalışacak.
Turnuvanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Sırbistan-Yunanistan
19.00 Türkiye-Romanya
24 Ocak Çarşamba:
16.00 Yunanistan-Karadağ
19.00 Romanya-Kosova
25 Ocak Perşembe:
16.00 Türkiye-Kosova
19.00 Karadağ-Sırbistan
26 Ocak Cuma:
16.00 Birinci yarı final maçı
19.00 İkinci yarı final maçı
27 Ocak Cumartesi:
15.00 5-6 Klasman maçı
17.30 Üçüncülük maçı
20.00 Final