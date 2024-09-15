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2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'nde Yapıldı

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Kocaeli'nde gerçekleştirilen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışında Berfu Tutumlu birinci olurken, TOSFED Drift Kupası'nda Harun Karabulut birinciliği elde etti. Yarışlara KKTC, Azerbaycan ve Irak'tan sporcular da katıldı.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

Türkiye Drift Şampiyonası'nda Berfu Tutumlu birinci, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Farid Guliyev üçüncü olurken, TOSFED Drift Kupası'nda Harun Karabulut birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği, Abdullah Bostan üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

Azerbaycan Etkinlik Otomobil Türkiye kocaeli Spor Irak

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