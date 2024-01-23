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2024 Akdeniz Kupası Muğla'da düzenlenecek

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2024 Akdeniz Kupası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek. Kupada 5 kulüpten 100'e yakın sporcu yarışacak. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de katılacağı yarışlarda sporcular farklı kategorilerde mücadele edecek. Ayrıca yarışların ardından milli takım seçmeleri de yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek 2024 Akdeniz Kupası, 25 Ocak Perşembe günü Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, kupada 5 kulüpten 100'e yakın sporcu yarışacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de katılacağı yarışlarda sporcular; büyükler, hafif kilo büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde tek çifte ve iki tek tekne sınıflarında mücadele edecek.

Kürekçiler, Akdeniz Kupası ile 2024 yılında ilk kez suya inecek.

Öte yandan, yarışların ardından milli takım seçmeleri de yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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