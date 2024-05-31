2024-2025 Süper Lig Sezonunda Yer Alacak Takımlar Belli Oldu
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2023-2024 sezonun ardından önümüzdeki sezon mücadele edecek 19 takım da netleşti. İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü bir alt lige düşerken, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK yer alacak. 9 Ağustos Cuma günü başlayacak 2024-2025 sezonunda 19 takım mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezonda 6 İstanbul ekibi yer alacak. Geçtiğimiz sezon 8 İstanbul takımı Süper Lig'de boy gösterirken; İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti. 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile birlikte Süper Lig'de İstanbul takımı sayısı 6 oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Süper Lig'de İstanbul'u temsil edecek. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başkent Ankara'yı sadece MKE Ankaragücü temsil etmişti. Sarı-lacivertli ekibin küme düşme üzüntüsü yaşamasının ardından yeni sezonda başkent Ankara takımı yer almayacak. 2 yılın ardından Süper Lig'de bir sezonda başkent takımı olmayacak. Süper Lig'de son olarak 2021-22 sezonunda başkenti temsil eden takım yer almamıştı. Yeni sezonda Karadeniz'i 3 takım temsil edecek. Trabzonspor, Rizespor ve Samsunspor ligde kozlarını paylaşacak. Akdeniz'den ise 4 ekip katılacak. Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor, 2024-2025 sezonunda Akdeniz'i temsil edecek. Süper Lig'in yeni takımları Göztepe ve Bodrum FK, bu sezon Ege'yi temsil edecek 2 takım olacak. Yeni sezonda İç Anadolu'dan yine Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor ekipleri katılacak. Süper Lig'de Güneydoğu Anadolu'yu temsil edecek tek takım ise Gaziantep FK olacak. İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra, Bodrum FK, Göztepe ve Alanyaspor da semt takımları olarak ligde boy gösterecek.
İSTANBUL'DAN 6 TAKIM
Süper Lig'de yeni sezonda 6 İstanbul ekibi yer alacak. Geçtiğimiz sezon 8 İstanbul takımı Süper Lig'de boy gösterirken; İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti. 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile birlikte Süper Lig'de İstanbul takımı sayısı 6 oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Süper Lig'de İstanbul'u temsil edecek.
2 SENE SONRA BAŞKENT TAKIMI YOK
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başkent Ankara'yı sadece MKE Ankaragücü temsil etmişti. Sarı-lacivertli ekibin küme düşme üzüntüsü yaşamasının ardından yeni sezonda başkent Ankara takımı yer almayacak. 2 yılın ardından Süper Lig'de bir sezonda başkent takımı olmayacak. Süper Lig'de son olarak 2021-22 sezonunda başkenti temsil eden takım yer almamıştı.
KARADENİZ'DEN 3 EKİP
Yeni sezonda Karadeniz'i 3 takım temsil edecek. Trabzonspor, Rizespor ve Samsunspor ligde kozlarını paylaşacak.
AKDENİZ'DEN 4 TAKIM KATILIYOR
Akdeniz'den ise 4 ekip katılacak. Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor, 2024-2025 sezonunda Akdeniz'i temsil edecek.
EGE'DEN 2 YENİ TEMSİLCİ
Süper Lig'in yeni takımları Göztepe ve Bodrum FK, bu sezon Ege'yi temsil edecek 2 takım olacak.
İÇ ANADOLU'DAN 3 TAKIM
Yeni sezonda İç Anadolu'dan yine Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor ekipleri katılacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN TEK TAKIM
Süper Lig'de Güneydoğu Anadolu'yu temsil edecek tek takım ise Gaziantep FK olacak.
9 SEMT TAKIMI YER ALACAK
İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra, Bodrum FK, Göztepe ve Alanyaspor da semt takımları olarak ligde boy gösterecek,