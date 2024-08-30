2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi ve yeni sezon 5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak. 2 grupta 20 takımın mücadele edeceği fikstür çekimi Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. İlk hafta maçları da belirlendi.
2024-2025 futbol sezonu Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. Yeni sezon 5- 6 Ekim tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda başlayacak.
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri, Melih Candan, Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve davetliler katıldı. 1. Amatör Küme 2024-2025 sezonunun 2 grupta 20 takım mücadele edecek.
Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Sindelhöyükspor, Güneşspor, Kocasinan Ülküspor, Kayseri Yolspor, Gaziosmanpaşaspor, Kalespor, Sarız Anadoluspor, Gültepespor, Yeni Erciyesspor, Kayseri Futbol Academy takımları yer alırken B Grubunda ise İncesu Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Belsinspor, Kocasinan Yemlihaspor, Sosun Birlikspor, Anadolu Yıldızları, Kayseri Simya Koleji, Altındağ Akkışlaspor, Buğdaylıspor ve Kayseri Ömürspor takımları yer aldı yer aldı. Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezonda, gruplarında ilk sırayı alan takımlar bir üst lige çıkacakken ikinci bitiren takımlar ise Play-Off oynayacak ve 3 takım Süper Amatör Küme'ye yükselecek. Kayseri Birinci Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:
1.Hafta A Grubu
Kayseri Yolspor-Güneşspor
Kocasinan Ülküspor-Kalespor
Sindelhöyükspor-G.O.Paşaspor
Kayseri Futbol Academy-Yeni Erciyesspor
Gültepespor-Sarız Anadoluspor
1.Hafta B Grubu
Kocasinan Yemlihaspor-Talas Anayurtspor
Belsinspor-Anadolu Yıldızları
Altındağ Akkışlaspor-Kayseri Simya Koleji
İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor
Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor - KAYSERİ