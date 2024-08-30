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2024-2025 Kayseri 1. Amatör Küme Fikstürü Çekildi

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Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi ve yeni sezon 5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak. 2 grupta 20 takımın mücadele edeceği fikstür çekimi Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi. İlk hafta maçları da belirlendi.

2024-2025 futbol sezonu Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. Yeni sezon 5- 6 Ekim tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda başlayacak.

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri, Melih Candan, Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve davetliler katıldı. 1. Amatör Küme 2024-2025 sezonunun 2 grupta 20 takım mücadele edecek.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Sindelhöyükspor, Güneşspor, Kocasinan Ülküspor, Kayseri Yolspor, Gaziosmanpaşaspor, Kalespor, Sarız Anadoluspor, Gültepespor, Yeni Erciyesspor, Kayseri Futbol Academy takımları yer alırken B Grubunda ise İncesu Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Belsinspor, Kocasinan Yemlihaspor, Sosun Birlikspor, Anadolu Yıldızları, Kayseri Simya Koleji, Altındağ Akkışlaspor, Buğdaylıspor ve Kayseri Ömürspor takımları yer aldı yer aldı. Kayseri 1. Amatör Küme'de yeni sezonda, gruplarında ilk sırayı alan takımlar bir üst lige çıkacakken ikinci bitiren takımlar ise Play-Off oynayacak ve 3 takım Süper Amatör Küme'ye yükselecek. Kayseri Birinci Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

1.Hafta A Grubu

Kayseri Yolspor-Güneşspor

Kocasinan Ülküspor-Kalespor

Sindelhöyükspor-G.O.Paşaspor

Kayseri Futbol Academy-Yeni Erciyesspor

Gültepespor-Sarız Anadoluspor

1.Hafta B Grubu

Kocasinan Yemlihaspor-Talas Anayurtspor

Belsinspor-Anadolu Yıldızları

Altındağ Akkışlaspor-Kayseri Simya Koleji

İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor

Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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