2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 1. Hafta Maçları Tamamlandı

2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde 1. hafta maçları tamamlandı. 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanan beş karşılaşma THF TV Youtube kanalından anlatımlı ve canlı olarak yayınlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk haftası, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanan 5 mücadele ile tamamlandı. Kadınlar Süper Ligi 2. hafta maçları ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 1. hafta sonuçları şu şekilde:

Kırşehir Bld. 28-31 Yenimahalle Bld.

Ortahisar Bld. 29-33 Adasokağı

Anadolu Üniversitesi 31-35 Görele Bld.

Bursa BBSK 35-29 İzmir BBSK

Üsküdar Bld. 27-36 Armada Praxis Yalıkavak - İSTANBUL