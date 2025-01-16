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2024-2025 Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

2024-2025 Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları, 13 takım ve 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Özel Denizli Ekobilim Koleji şampiyon olurken, diğer dereceye girenler ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları kapsamında 2024-2025 Faaliyet Takviminde yer alan Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları gerçekleştirildi.

Akkonak Futbol Sahasında 2024-2025 Faaliyet Takviminde yer alan Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları gerçekleştirildi. 13 takımdan 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona çekişmeli ve centilmence karşılaşmalara sahne oldu. Okul Sporları Futbol Genç Erkekler müsabakaları sonunda Özel Denizli Ekobilim Koleji şampiyonluğa ulaşırken, Özel Dostek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi üçüncü, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Yapılan ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile okul idarecileri takdim etti. Müsabakalar sonunda şampiyon olan Özel Ekobilim Koleji, Okul Sporları Futbol Gençler Grup Şampiyonasında Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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