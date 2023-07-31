2023 Yılı Şafak Tavkul Sezonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2023 Yılı Şafak Tavkul Sezonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda 28 kulüp ve 18 ferdi sporcu yarıştı. Ödül töreninde konuşan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, bir buçuk yıldır verilen mücadelenin karşılığını görmekten mutlu olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ise at binmenin kolay bir iş olmadığını vurgulayarak sporcuları tebrik etti. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu İşbirliği ile 2023 Yılı Şafak Tavkul Sezonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları yapılan madalya töreni ile tamamlandı.

Akşehir'deki müsabakalarda 28 kulüp ve 18 ferdi sporcu yarıştı. Minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin bayanlar kategorilerinde yarışan 136 yarışmacı Türk Parkuru (Tabla Bendi), ve kabak parkuru etaplarında mücadele verdi. Ödül töreninde konuşan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, "Cemre önce havaya, sonra suya sonra da toprakla buluşuyor biliyorsunuz. Hamdolsun atlı okçuluk cemresi bugün yüreklerde, gönüllerde buluştu. Bugün buradaki protokoldeki misafirlerimizi gördükçe, izleyen seyircilerimizi gördükçe hamdolsun bir buçuk yıldır verdiğimiz mücadelenin az da olsa karşılığını görmek beni ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da yaptığı konuşmada "Çok heyecanlı iki gün yaşadık. Ben nasıl oldu da iki gün boyunca burada oturup kaldığıma inanamıyorum. Bu heyecanımızı sadece biz yaşamadık, herkes yaşadı. Bütün sporcularımız alana geldiğinde hepsinin ayrı bir heyecanı vardı. At binmek kolay bir iş değil, gerçekte emek isteyen bir şey. Bu yarışmalara hazırlanmak da kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara protokol tarafından madalyaları verildi. Çeyrek Final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcular, şu şekilde sıralandı:

"Minikler Tabla Bendi birinci Alperen Demir, Minikler Kabak Bendi birinci Alperen Demir, Minikler Genel Toplam birinci Alperen Demir, Yıldızlar Tabla Bendi birinci Muhammed Cengiz Kılıç, Yıldızlar Kabak Bendi birinci Ayşe Sude Nemli, Yıldızlar Genel Toplam birinci Ayşe Sude Nemli; Gençler Tabla Bendi birinci Murad Giray Uğuzman, Gençler Kabak Bendi birinci Arif Eğinli, Gençler Genel Toplam birinci Murad Ginay Uğuzman, Yetişkin Kadın Tabla Bendi birinci Sevilay Çakır, Yetişkin Kadın Kabak Bendi birinci Banu Sencer, Yetişkin Kadın Genel Toplam birinci Halime Çelikkol, Yetişkin Erkekler Tabla Bendi birinci Ahmet Sağbilge, Yetişkin Erkekler Kabak Bendi birinci Hamza Şanlı, Yetişkin Erkekler Genel Toplam birinci Ahmet Sağbilge."

Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ödül törenine, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, KKTC Milletvekili Talip Atalay, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ve As Başkan Fatih Işık'ın yanı sıra sezona ismi verilen Şafak Tavkul'un eşi Çiğdem Tavkul ile Akşehir ilçe protokolü katıldı. - KONYA