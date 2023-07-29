Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2023 Yılı Şafak Tavkul Sezonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final müsabakaları, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Akşehir'de yapılacak. 28 kulüp ve 18 ferdi sporcu, minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde yarışacak. Müsabakaların madalya töreni ise 30 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile 2023 Yılı Şafak Tavkul Sezonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final müsabakaları Akşehir'de gerçekleştiriliyor.

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek müsabakalarda 28 kulüp ve 18 ferdi sporcu yarışacak. Minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde yarışacak olan 136 yarışmacı 29 Temmuz'da Türk Parkuru (Tabla Bendi), 30 Temmuz'da ise kabak parkurunda yarışacak. Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakaların madalya töreni 30 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.

Atlı okçuluk sporcuları, Türk parkurundaki yarışmalarında at üzerinde hızla giderken yanlardaki hedeflere ok atarak, gösterdikleri başarı ve tehlikeli hareketlerle izleyenleri heyecanlandırdı. Yarışmanın yarın yapılacak bölümünde ise kabak parkuru yarışmaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final müsabakalarının ilk günü yarışmalarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, ilçe protokolü ve vatandaşlar izledi. - KONYA