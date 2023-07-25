2023 Xinbang Bataklık Futbolu Maçı Başladı

Shanghai'da düzenlenen 2023 Xinbang Bataklık Futbolu Maçı etkinliği eğlenceli bir açılış maçıyla başladı. Bu yılki maçta saha ve donanım iyileştirildi, çamur daha yumuşak ve rahat hale getirildi. Xinbang kasabasında oynanan bataklık futbolu maçları, kitlesel bir spor etkinliğine dönüşmeye başladı ve daha fazla ilgi çekmeye başladı. Şampiyonluk için 32 takım mücadele edecek.

Çamur, su ve eğlence! Shanghai'da yer alan Songjiang'da düzenlenen 2023 Xinbang Bataklık Futbolu Maçı etkinliği eğlenceli bir açılış maçıyla başladı.

Bu yılki Bataklık Futbolu Maçı, saha ve donanım açısından kapsamlı bir şekilde iyileştirildi. Saha 40 metreye 20 metre olarak ayarlandı. Çarpışma ve yaralanmaları önlemek için ise sahanın etrafına yumuşak torbalar yerleştirildi. Müsabakada kullanılan çamur da eskisine göre daha yumuşak ve rahat.

Son yıllarda Shanghai'ın Xinbang kasabasında oynanan çok sayıda bataklık futbolu maçıyla birlikte, bu eğlenceli futbol etkinliği kasabada kitlesel bir spor etkinliğine dönüştü ve gittikçe daha çok ilgi çekmeye başladı. Bu haftadan itibaren, Shanghai'ın Songjiang Bölgesi'ndeki çeşitli sektörlerden 32 takım şampiyonluk için gruplar halinde mücadele edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)