Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirildi. 38 ilden toplamda 1000 sporcunun katıldığı şampiyonada, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası tamamlandı.

Red Bull açıklamasına göre, şampiyona bu yıl Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlendi.

38 ilden toplamda 1000 sporcunun katıldığı şampiyonada, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı "18 Yaş Üstü Freestyle Çiftler" ve "Tanınmış Poomsae Çiftler" kategorilerinde yarıştı.

Dağlı ve partneri Emirhan Muran "18 Yaş Üstü Freestyle Çiftler" kategorisinde altın, "Tanınmış Poomsae Çiftler" kategorisinde de gümüş madalyanın sahibi oldu.