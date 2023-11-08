2023 Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da Düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası, 1-10 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Şampiyonanın açılış töreni, 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak ve GÜRİŞ Holding sponsorluğunda toplam 225 bin lira ödül dağıtılacak.

2023 Türkiye Satranç Şampiyonası, 1-10 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mirage Park Resort Hotel'de 1977 ve 1980 yıllarında Türkiye Satranç Şampiyonu olan Ergun Gümrükçüoğlu anısına organize edilecek şampiyonanın açılış töreni, 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

GÜRİŞ Holding sponsorluğundaki şampiyonada toplam 225 bin lira ödül dağıtılacak.