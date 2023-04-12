2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon 14 Nisan'da Bodrum'da açılacak

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı 14-16 Nisan'da Bodrum'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Bodrum'un en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Rally Bodrum'la başlayacak.

Toplam 69 otomobil ve 138 sporcunun katılımıyla koşulacak sezonun ilk yarışının startı 14 Nisan Cuma günü saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda verilecek.

Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel'deki finiş çizgisinde sona erecek.

Organizasyonda sosyal sorumluluk projesine de imza atılacak. "Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel" sloganıyla deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir kampanya düzenlenecek.