2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Son Buldu
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Motor sporlarında düzenlenen 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İzmir'de tamamlandı. Yarışlarda birçok kategoride dereceye giren sporcular belirlendi.
Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, İzmir'de sona erdi.
İzmir Park Yarış Pisti'ndeki ikinci ayak mücadelesinde dünkü sıralama antrenmanlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.
Pist Şampiyonası 1000 cc A sınıfında birinciliği Fatih Özgür, ikinciliği Harun Akgün ve üçüncülüğü Altuğ İnan elde etti.
Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ise ilk 3 sıra Fatma Baştepe, Sahra Su Önkaya ve Pınar Altuğ'dan oluştu.
Diğer kategorilerde dereceye girenler şöyle:
Pist Şampiyonası
600 cc (A): 1. Furkan Eryılmaz, 2. Kerem Uçar, 3. Muammer Nuri Karakaya
1000 cc (B): 1. Ahmet Önal, 2. Şahin Karadayıoğlu, 3. Ali Durmaz
600 cc (B): 1. Cafer Çömlek, 2. Ömer Faruk Yıldız, 3. Ares Bengiç
SS300: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Yiğit Yıldız, 3. Salih Yiğit Teker
1000 cc (C): 1. Fethi Tan, 2. Demir Demircinik, 3. Tayfun Acar
600 cc (C): 1. Mert Konuk, 2. Şafak Karakaya, 3. Aziz Saka
Open500: 1. Fatih Demircan, 2. Furkan Demircan, 3. Ali Göncü
125 Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Fatma Baştepe, 3. Ersin Polat
125 Gençler: 1. Mehmet Tuğrul, 2. Egehan Çalhan, 3. Yağız Alp
Süpermoto Şampiyonası
Open: 1. Onur Işık, 2. Oğuz Taşhan, 3. Erdem Demiroğlu
S3: 1. İbrahim Taşhan, 2. Ares Bengiç, 3. Akil Ulusan
65cc: 1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor, 3. Enes Çağan Çakır
85cc: 1. Berkay Öztürk, 2. Kerem Yılmaz, 3. İshak Demir Dönmez
50cc JR: 1. Ali Tok, 2. Mert Çoklar, 3. Toprak Ceyhan
50cc: 1. Yaman Ege Çağan, 2. Rüzgar Bulutlu, 3. Yiğit Alp Karabatak