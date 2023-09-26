2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Başlıyor

Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Park Yarış Pisti, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Yarışlarda farklı kategorilerde mücadele edilecek.