2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası İzmir'de Başlıyor
Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Park Yarış Pisti, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Yarışlarda farklı kategorilerde mücadele edilecek.
Motor sporlarında 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İzmir Park Yarış Pisti'nin 30 Eylül-1 Ekim'de Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Katılımcılar, pist şampiyonasında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP kategorilerinin yanı sıra TMF Kadınlar Kupası'nda mücadele edecek. Süpermoto'da ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, senior ve open mücadeleleri yaşanacak.