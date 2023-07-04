2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Baja Kupası Düzce'de Başlıyor
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2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı, 7-8-9 Temmuz'da Düzce'de gerçekleştirilecek. Yarışlar, Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü tarafından düzenleniyor. Yarışlarda 20 araç ve 40 sporcu yer alacak ve toplam 400 kilometrelik özel parkurda mücadele edecekler. Ayrıca yarış öncesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Düzce Hayvanları Koruma Derneği'ne mama bağışı yapılacak.
2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı, 7-8-9 Temmuz'da Düzce'de gerçekleştirilecek.
Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamaya göre yarışlar, "Baja Prusias Düzce" adıyla 7 Temmuz Cuma günü, Düzce Valiliği önündeki sembolik startla başlayacak.
Konuralp bölgesinde yer alan parkurda yarışacak 20 araç ve 40 sporcu, 8-9 Temmuz'da toplam 400 kilometrelik özel parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.
180 kişilik DOSOD ekibinin görev yapacağı yarışlarda ilk kez, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Düzce Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde başlatılan çalışmada katılımcılar yarış öncesi mama bağışlayacak.