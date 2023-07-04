2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Baja Kupası Düzce'de Başlıyor

2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı, 7-8-9 Temmuz'da Düzce'de gerçekleştirilecek. Yarışlar, Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü tarafından düzenleniyor. Yarışlarda 20 araç ve 40 sporcu yer alacak ve toplam 400 kilometrelik özel parkurda mücadele edecekler. Ayrıca yarış öncesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Düzce Hayvanları Koruma Derneği'ne mama bağışı yapılacak.