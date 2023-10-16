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2023 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Triatlon Sporcu Seçme Sonuçları Açıklandı

Triatlonda, 2023 yılı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu seçme sonuçları açıklandı. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, TOHM seçme kriterleri uyarınca sporcuların 2023 sezonunda Türkiye sıralamasındaki yerleri ve triatlon testi sonuçlarının değerlendirildiği belirtildi. TOHM projesine Antalya'dan Ömer Sait Emen ve Alp Kayra Özaltın, İzmir'den Çınar Şereflioğlu, Çağlar Şereflioğlu ile Uzay Tenli'nin seçildiği bildirildi.