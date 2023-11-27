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2023 Türkiye Motokros Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sporcular ve kulüpler belli oldu. Final yarışları iptal edilse de sınıflarını birincilikle tamamlayan sporcular açıklandı.