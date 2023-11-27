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2023 Türkiye Motokros Şampiyonası Şampiyonları Belli Oldu

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Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sporcular ve kulüpler belli oldu. Final yarışları iptal edilse de sınıflarını birincilikle tamamlayan sporcular açıklandı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023'ün şampiyonları belirlendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre organizasyonun Afyonkarahisar'daki 5. ayak final yarışları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, 2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.

Sınıflarını şampiyon tamamlayan sporcular şöyle:

MX1: Aleksandr Kurashev

MX2: Ata Yağız Kuzu

MX2 junior: Ömer Uçum

MX: Arif Şişman

Senior: Volkan Özgür

Kadınlar: Selen Tınaz

Veteran: Ceyhun Kalfalı

50cc: Ahmet Hasan Yıldız

65cc: Berat Destan Şenkalaycı

85cc: Efe Okur

Organizasyonda kulüpler sıralamasında ise Yeditepe Motor Sporları Kulübü birinciliği elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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