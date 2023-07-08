2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Satranç Genel Kampı Sona Erdi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Satranç Genel Kampı, Çubuk Fatma Hanım KYK Kadın Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. 7-18 yaş arası 140 sporcu kampa katıldı. Kampın son gününde düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara kitap hediye edildi. Kamp çevrimiçi olarak devam edecek.