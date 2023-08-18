2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın dördüncü etabı Silivri Cup başladı

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın dördüncü etabı olan Silivri Cup başladı. Organizasyonda bireysel kategoride 100 sporcu ve takımlar kategorisinde 8 ekip yer alıyor. İlk gün antrenman ve çiftli oyunlarla tamamlandı, yarın genel kategori karşılaşmaları yapılacak.