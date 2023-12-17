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2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nda Abdullah Turgut ve Alper Sarper şampiyon oldu

17 Aralık 2023 22:48 Güncelleme: 22:50 Abone Ol

2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın son ayağı Denizli'de gerçekleşti. SSV klasmanında Abdullah Turgut, otomobil klasmanında ise Alper Sarper birinci oldu. Şampiyonanın ilk gününde Edip Yaşar Kurtoğlu etabı, ikinci gününde ise Kenan Çarpışantürk etabı mücadele alanı oldu. Abdullah Turgut SSV, Alper Sarper ise otomobil sınıfında sezonu şampiyon olarak tamamladı.