Sivas'ın ev sahipliği yaptığı 2023 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Özge Bayrak, tek erkeklerde ise Emre Lale birinci oldu. Şampiyonaya 42 ilden, 520 sporcu katıldı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübü birincilik elde etti.

2023 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Özge Bayrak ve Emre Lale birinci oldu

Sivas'ın ev sahipliği yaptığı 2023 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Özge Bayrak, tek erkeklerde ise Emre Lale birinci oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 42 ilden, 520 sporcunun katılımıyla Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona sona erdi.

Tek kadınlar finalinde Özge Bayrak, Zehra Erdem'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Tek erkekler finalinde Yusuf Yaşar'ı yenen Emre Lale, altın madalyanın sahibi oldu.

Çift kadınlarda Yasemen Bektaş ile Cansu Erçetin, çift erkeklerde Yusuf Ramazan Bay ile Serhat Salım, karışık çiftlerde de Emre Sönmez ile Zehra Erdem, podyumun zirvesine çıktı.

Kulüp sıralamasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor birinciliği elde etti.