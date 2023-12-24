2023 Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Kadınlar ve Genç Erkekler Kazananlar Belli Oldu

2023 Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı kadınlar ve genç erkeklerde kazanan isimler belli oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın kadınlar ile 21 ve 17 yaş altı erkekler kategorilerindeki final etabı Ankara'da yapıldı.

Kadınlarda etabın galibi olan Gülşen Değener, genel klasmanda da şampiyonluğa ulaştı.

21 yaş altı erkeklerde Burak Haşhaş, 17 yaş altı erkeklerde de Muhammet Emin Atabey, hem etabı hem de genel klasmanı zirvede bitirdi.

Genel klasmanda dereceye giren isimler şöyle:

Kadınlar

1. Gülşen Değener

2. Güzin Müjde Karakaşlı

3. Miranda Taban

3. Ayça Ören

21 yaş altı erkekler

1. Burak Haşhaş

2. Mustafa Oğuz Ceylan

3. Denizcan Akkoca

3. Ataberk Çerkez

17 yaş altı erkekler

1. Muhammet Emin Atabey

2. Remzi Akça

3. Gökalp Cebeoğlu

3. Ant İşen