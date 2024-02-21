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2023 Turkcell Süper Kupa Müsabakası Şanlıurfa'da Oynanacak

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maç saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Şanlıurfa Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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