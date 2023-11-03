2023 Turkcell Süper Kupa Maçı Tarihi Değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tarihini 30 Aralık'tan 29 Aralık'a çektiğini duyurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığını açıkladı.
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.