Haberler ›› Spor ›› 2023 Turkcell Süper Kupa Maçı Biletleri Satışa Çıktı

2023 Turkcell Süper Kupa Maçı Biletleri Satışa Çıktı

5 Aralık 2023 23:13 Son Güncelleme: 23:14 Abone Ol

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri webook.com internet sitesinden satın alınabilecek.