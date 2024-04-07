2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe Karşılaşacak
2023 Turkcell Süper Kupa'daki Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Şanlıurfa
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası, Görkem İbrahim Demirel