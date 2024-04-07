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2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe Karşılaşacak

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2023 Turkcell Süper Kupa'daki Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şanlıurfa

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdulkerim Bardakçı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Emirhan Arkuctu, Muhammet Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Kerem Kayaarası, Görkem İbrahim Demirel

Kaynak: AA / Spor

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