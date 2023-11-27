"2023 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Fiat iş birliğiyle düzenlenen "2023 TOSFED Yıldızını Arıyor"un final yarışları sonucu erkeklerde Hasan Çelik, kadınlarda ise Sevde Zehra Yıldırım birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Fiat iş birliğiyle düzenlenen "2023 TOSFED Yıldızını Arıyor"un final yarışları sonucu erkeklerde Hasan Çelik, kadınlarda ise Sevde Zehra Yıldırım birinci oldu.

TOSFED'in açıklamasına göre, yetenekli genç sporcuları keşfetmek hedefiyle 2017'den beri yapılan sosyal sorumluluk projesine, bu yıl 50'si kadın toplam 720 kişi katıldı.

Elemelerde belirlenen 10 erkek ve 4 kadın sürücü, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde üç ayrı formatta gerçekleşen final yarışlarında mücadele etti.

Fiat Egea yarış otomobilleriyle piste çıkan katılımcılar, ilk etapta en hızlı tur zamanları, ikinci etapta da toplam tur zamanlarına göre sıralandı. Üçüncü etap ise pist yarışı formatında yapıldı.

Üç etap sonunda Hasan Çelik, erkeklerde birinci oldu. Talha Doğdu 2'nci, Ege Ekmekçibaşı da 3'üncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise birinciliği, Sevde Zehra Yıldırım elde etti. Betül Pınar 2'nci, Hilal Olgun 3'üncü sırada yarışmayı tamamladı.