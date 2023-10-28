2023 Snooker Türkiye Şampiyonası Ankara'da tamamlandı

2023 Snooker Türkiye Şampiyonası'nın 2. etap müsabakaları Ankara'da sona erdi. Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Salim Eren Gürgöze birinci oldu.

2023 Snooker Türkiye Şampiyonası 2. etap müsabakaları Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalar bugün yapılan final maçının ardından sona erdi.

Organizasyonun ikinci etabında Salim Eren Gürgöze birinci olurken, Melih Egemen ikinci, Yılmaz Yıldırım ve Tuncay Çelik ise üçüncülük elde etti.