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2023 Sivas Duatlonu ertelendi

2023 Sivas Duatlonu ertelendi

Spor Haberleri

Türkiye Triatlon Federasyonu, Kurban Bayramı tatilinin uzaması nedeniyle 24-25 Haziran'da yapılması planlanan 2023 Sivas Duatlonu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Kurban Bayramı tatilinin uzaması nedeniyle 24-25 Haziran'da yapılması planlanan 2023 Sivas Duatlonu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bayram tatilinin, yarış tarihini de içerecek şekilde 9 güne uzaması ve yerel yönetimin talebi nedeniyle 24-25 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Sivas Duatlonu, ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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