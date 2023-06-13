2023 Sivas Duatlonu ertelendi

Türkiye Triatlon Federasyonu, Kurban Bayramı tatilinin uzaması nedeniyle 24-25 Haziran'da yapılması planlanan 2023 Sivas Duatlonu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Kurban Bayramı tatilinin uzaması nedeniyle 24-25 Haziran'da yapılması planlanan 2023 Sivas Duatlonu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bayram tatilinin, yarış tarihini de içerecek şekilde 9 güne uzaması ve yerel yönetimin talebi nedeniyle 24-25 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Sivas Duatlonu, ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.