2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi İzmir'de düzenlenecek

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Ege Rallisi, İzmir'de gerçekleştirilecek. Ralliye 58 otomobil ve 116 sporcu katılacak. Şampiyonada lider olan Burak Çukurova, Ümit Can Özdemir'in önünde yer alıyor.

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi, 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Kemalpaşa ilçesinde organize edilecek rallide, 58 otomobil ve 116 sporcu yarışacak.

17 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da Hilton Garden Inn önünde gerçekleşecek start seremonisiyle başlayacak. 18 Kasım Cumartesi günü yapılacak mücadele ise Necip İrde (Dereköy) ve Zafer Vatansever (Helvalı) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 16.05'ten itibaren geçilecek İzmir Park yarış pistindeki Petrol Ofisi Maxima seyirci özel etabıyla sona erecek.

Ekipler, 19 Kasım Pazar sabahı saat 09.00'da direksiyon başına geçerek Remed Assistance (Kızılüzüm) ve İbrahim Talda (Vişneli) etaplarını iki kez geçtikten sonra saat 16.50'den itibaren İzmir Park yarış pistindeki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacak.

Burak Çukurova, topladığı 101,4 puanla Ümit Can Özdemir'in (83 puan) önünde şampiyonayı lider götürüyor.