2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı
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2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 32. Ege Rallisi'nin ilk gününde yapılan 2 etap sona erdi. İzmir'deki kötü hava koşulları nedeniyle diğer etaplar iptal edildi. Ali Türkkan-Burak Erdener birinci, Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci ve Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer üçüncü sırada yer aldı.
2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı.
Dünkü sembolik startın ardından rallide bugün 2 etap gerçekleştirildi. İzmir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içinde yapılması planlanan diğer etaplar iptal edildi.
İlk gün genel klasmanda Castrol Ford adına yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener birinci, GP Garage'dan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci ve aynı takımdan Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyon yarın sona erecek.