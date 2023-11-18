Haberler

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 32. Ege Rallisi'nin ilk gününde yapılan 2 etap sona erdi. İzmir'deki kötü hava koşulları nedeniyle diğer etaplar iptal edildi. Ali Türkkan-Burak Erdener birinci, Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci ve Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer üçüncü sırada yer aldı.

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı.

Dünkü sembolik startın ardından rallide bugün 2 etap gerçekleştirildi. İzmir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içinde yapılması planlanan diğer etaplar iptal edildi.

İlk gün genel klasmanda Castrol Ford adına yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener birinci, GP Garage'dan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci ve aynı takımdan Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Petrol Ofisi Türkiye Ege Spor Haberler

title