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2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı 32. Ege Rallisi'nin ilk günü tamamlandı

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan 32. Ege Rallisi'nin ilk gününde yapılan 2 etap sona erdi. İzmir'deki kötü hava koşulları nedeniyle diğer etaplar iptal edildi. Ali Türkkan-Burak Erdener birinci, Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci ve Cem Kutlu Alakoç-Aras Dinçer üçüncü sırada yer aldı.