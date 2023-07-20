2023 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası Başladı

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye lastik sektörünün AR-GE lideri Petlas'ın isim sponsoru olduğu 2023 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 3-4 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen ilk ayak yarışıyla başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 ayaktan oluşan 2023 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı ise 22-23 Temmuz tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Denizli'de yapılacak.

Merkezefendi Offroad Park'ta gerçekleşecek olan yarış, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kenan Çarpışantürk Mukavemet Etabı ile başlayacak.

23 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de startı verilecek olan Kazım Arslan Seyirci Etabı ile sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, isim sponsoru olarak heyecan verici etkinliğe katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Candemir, şunları kaydetti:

"Offroad tutkunları için heyecan verici bir deneyim sunan bu şampiyona, macera ve adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Petlas olarak, bu yarışlarla birlikte offroad sporunun büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Denizli yarışı, offroad tutkunlarının mücadelesine ve yeteneklerine şahit olduğumuz unutulmaz bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum. Petlas olarak, offroad tutkunlarına en iyi ürünleri sunmaya ve offroad sporunun gelişimine destek olmaya devam edeceğiz."