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2023 Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları mağlup oldu

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2023 Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları grup maçlarında rakiplerine mağlup oldu. Erkek takımı Ukrayna'ya 3-0, kadın takımı ise Almanya'ya 3-0 yenildi.

2023 Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımları grup maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Erkek Oturarak Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki beşinci maçında Ukrayna'ya 25-23, 25-19, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu. Grubundaki bütün maçları kaybeden milli takım, yarın klasman maçları oynayacak.

Kadın Oturarak Voleybol Milli Takımı ise A Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 25-8, 25-20, 25-5'lik skorlarla 3-0 yenildi. Milli takım gruptaki dördüncü maçında yarın saat 10.30'da Hırvatistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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