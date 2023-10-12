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2023 Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları mağlup oldu

2023 Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları grup maçlarında rakiplerine mağlup oldu. Erkek takımı Ukrayna'ya 3-0, kadın takımı ise Almanya'ya 3-0 yenildi.