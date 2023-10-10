2023 Para Voleybol Avrupa Şampiyonası İtalya'da Başladı

İtalya'da düzenlenen 2023 Para Voleybol Avrupa Şampiyonası başladı. Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları ilk maçlarında mağlup oldu.

İtalya'da düzenlenen 2023 Para Voleybol Avrupa Şampiyonası başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Caorle kentinde yapılan organizasyonda mücadele eden Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları, ilk maçlarına çıktı.

Erkek Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Almanya'ya 3-0 (11-25, 12-25, 7-25) mağlup oldu.

Kadın Milli Takımı da ilk karşılaşmasında ev sahibi İtalya'ya 3-0 (2-25, 6-25, 5-25) yenildi.

Şampiyona 15 Ekim'de sona erecek.