2023 Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Moldova'da düzenlenecek
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, 14 milli sporcu 9-16 Haziran tarihleri arasında Kişinev'de gerçekleştirilecek olan 2023 Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Geçen yıl Romanya'da yapılan şampiyonada 17 madalya kazanan Türkiye, Moldova'da da başarılı olmak için mücadele edecek.
2023 Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası, Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 9-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 14 milli sporcu katılacak.
Avrupa Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmede bulunan Para Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Şehmus Gültekin, "Sporcularımızla Moldova'dan büyük başarılar elde ederek döneceğimize inanıyoruz. Hedefimiz, yarıştığımız kategorilerde ülkemize altın madalyalar kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Türkiye, geçen yıl Romanya'da yapılan Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 13 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanmıştı.
Moldova'da madalya mücadelesi verecek milli sporcular ise şunlar:
Oturarak: Meryem Yıldırım Sevci, Oya Aydın, Halit Can Ünal, Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici, Ümit Burunlular
Ayakta: Elif Naz Bakır, Fatih Kamuz, Kenan Eroğlu, Emre Kökcan, Murat Cirik, Ömer Aydın, İsmail Hacıbekir, Abdülsamet Ocakoğlu.