2023 Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Moldova'da düzenlenecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, 14 milli sporcu 9-16 Haziran tarihleri arasında Kişinev'de gerçekleştirilecek olan 2023 Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Geçen yıl Romanya'da yapılan şampiyonada 17 madalya kazanan Türkiye, Moldova'da da başarılı olmak için mücadele edecek.