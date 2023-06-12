2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası Yarışları Sona Erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapılan yarışların son gününde Okul Sporları Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Altınordu ilçesi sahilinde organize edilen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti. Yarışma sonrası dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri protokol üyelerince verildi. Farklı illerden 400'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon madalya töreninin ardından sona erdi.