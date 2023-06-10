2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları başladı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ' ORDU, '2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası' yarışlarına ev sahipliği yapıyor. 17 ilden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda, sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde 10-12 Haziran tarihlerinde '2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası' yarışlarının 4'üncüsü başladı. Altınordu sahilinde Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan yarışların startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi. Türkiye genelinde her yaş grubundan 17 ilden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ardı ardına mücadele veriyor.

'BURADA BÜTÜN SAHALARDA SPOR YAPIYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun tarihi günlerden birisini yaşadığını ifade ederek, 'Ordu bugün güzel ve tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bin 500 katılımcı ve 400 sporcu ile triatlon yarışları başladı. Bu yarışlar, yüzme, koşu ve bisiklet ile oluyor, çok önemli bir yarışma çünkü 3 ayrı sahada sporcuların güç ve kabiliyetlerini gösterdikleri yarışma. Güzel bir yarışma olacak, Ordu'yu da özel olarak seçtiler. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Ordu sporseverlerin çok beğendiği ve halkın da spora çok yakın olduğu bir il, dolayısıyla burada bütün sahalarda spor yapıyoruz. Buna hem tabiatımız müsait hem halkımız çok olumlu ve sporcu bir şehir. Bu bakımdan tesislerimizi tam anlamıyla yaptık, yayla ve şelalelerimiz bunu destekliyor, bunların yanında tüm spor sahalarında yoğun bir çalışma var' dedi.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, Ordu'nun bu spora çok uygun bir bölgede olduğunu söyledi. (DHA)