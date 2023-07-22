2023 Optimist Avrupa Şampiyonası Yunanistan'da Son Buldu

Yunanistan'da düzenlenen 2023 Optimist Avrupa Şampiyonası sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Selanik'te düzenlenen organizasyonda erkeklerde 47 ülkeden 166 sporcunun yarıştığı belirtildi. Kadınlarda ise 45 ülkeden 126 sporcunun yelken açtığı şampiyonada Türk sporcuların başarılı performans sergilediği ifade edildi.