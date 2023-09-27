2023 Okul Sporları ve Analigde Türkiye Birinciliği Alan Öğrencilere Tebrik ve Hediye

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2022-2023 okul sporları ve analigde Türkiye birinciliği alan öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti ve hediye verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda Düzceli sporcular büyük başarı elde etti.

2023 okul sporları ve analigde Türkiye birinciliği alan öğrencileri tebrik ederek hediye verdi.

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 okul sporları ve analigde Düzceli sporcular Türkiye derecesi yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, okul sporları ve analigde kendi branşlarında Türkiye birinciliği alan öğrencileri makamında kabul etti. Ziyarette Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıda'da hazır bulundu. Vali Aslan, ziyarette öğrencilerle sohbet ederek, başarılarından dolayı tebrik etti, hediye verdi. - DÜZCE