2023 Okçuluk Okullar Arası Türkiye Dördüncüsü Ecrin Aybüke Subaşı Milli Takıma Girmek İstiyor

13 yaşındaki Ecrin Aybüke Subaşı, hedefinin Yıldız Kızlar Klasik Yay Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda derece yaparak milli takıma girmek olduğunu söyledi. Subaşı, daha önce elde ettiği başarıları ve ilerideki hedeflerini paylaştı.

2023 Okçuluk Okullar arası Türkiye dördüncüsü 13 yaşındaki Ecrin Aybüke Subaşı, hedefinin Yıldız Kızlar Klasik Yay Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dereceye yapıp milli takıma girmek olduğunu söyledi.

Serik ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi ve Antalya Vedat Erbay Okçuluk akademisi sporcusu olan Ecrin Aybüke Subaşı, gazetecilere, 2022 yılında Küçükler Türkiye üçüncüsü, 2023 yılında Okullar arası Türkiye dördüncüsü ve yine 2023 yılında Yıldız Kızlar Lig Şampiyonası'nda Antalya İl ikincisi olduğunu söyledi.

Subaşı, babasının da desteği ile başladığı okçuluk sporunu çok sevdiğini belirten Subaşı, hedefinin 16-20 Ağustos'ta Ordu'da yapılacak Yıldız Kızlar Klasik Yay Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dereceye yaparak milli takıma girmek olduğunu belirtti.

Subaşı, milli sporcular Yasemin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz'u kendine örnek aldığını vurgulayarak, "İlerideki hedefim Türkiye Şampiyonu olarak olimpiyatlarda mücadele etmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Ali Bulut ise, Ecrin Aybüke Subaşı'nın okçuluk sporunda olduğu gibi derslerinde de başarılı olduğunu, Türkiye şampiyonasında ondan madalya beklediklerini kaydetti.