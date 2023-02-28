2023 Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Antalya'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2023 Açık Hava Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da başladı.

Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen seçmeler klasik yay erkekler, klasik yay kadınlar, makaralı yay erkekler ve makaralı yay kadınlar olmak üzere dört kategoride yapılıyor.

Uluslararası kurallar gereği üçer kişiden oluşan takımların belirlenmesi için gerçekleştirilen yarışmalar, 12 Mart'a kadar devam edecek.

Yarışmaya katılan sporcular ve kategorileri şöyle:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Samet Ak, Mustafa Buğrahan Çoban

Klasik yay kadınlar: Ezgi Başaran, Rabia Nilsu Eryılmaz, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Gülnaz Büşranur Coşkun, Sıla Özdemir, Fatma Maraşlı

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız, Muhammed Yetim, Eren Kırca, Serdar Bortay Maraş, Egemen Uslu, Kubilay Özdemir

Makaralı yay kadınlar: Irmak Yüksel, Sevim Yıldır, Ayşe Bera Süzer, İpek Tomruk, Hazal Burun, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Dilara Abbasoğlu