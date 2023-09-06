2023 Necmi Can Öztoprak Park ve Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda Dereceye Giren Sporcular Belli Oldu
İstanbul Maltepe Skatepark'ta gerçekleştirilen 2023 Necmi Can Öztoprak Park ve Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu. Sokak disiplini kategorisinde erkeklerde Yusuf Duran, Berke Dikişçioğlu ve Furkan Kaplan, kadınlarda ise Melis Sakaoğlu, Safa Merve Nalçacı ve Aysel Özgür ilk üçe girdi. Park disiplini kategorisinde ise erkeklerde Altuğ Ege Tok, Recep Yalçın ve Anıl Efe Tok, kadınlarda ise Aysel Özgür, Günel Özgür ve Safa Merve Nalçacı dereceye girdi.
Kaykayda, 2023 Necmi Can Öztoprak Park ve Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu.
İstanbul Maltepe Skatepark'ta gerçekleştirilen organizasyonda ilk üçe giren sporcular şöyle:
Sokak disiplini
Erkekler: Yusuf Duran, Berke Dikişçioğlu, Furkan Kaplan
Kadınlar: Melis Sakaoğlu, Safa Merve Nalçacı, Aysel Özgür
Park disiplini
Erkekler: Altuğ Ege Tok, Recep Yalçın, Anıl Efe Tok
Kadınlar: Aysel Özgür, Günel Özgür, Safa Merve Nalçacı.