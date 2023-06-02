Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. A ve B gruplarında finale kalan isimler açıklandı.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda erkek finalistler belli oldu

Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda A grubunda yarışan milli sporcu Dora Nusretoğlu, 1360 puanla 16'ncı olurken, B grubunda yarışan milli sporcu Buğra Ünal ise 1377 puan alarak 17'nci oldu. Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 3 Haziran Cumartesi günü kadınlar ve erkekler final yarışları yapılacak. Finalde milli sporcu İlke Özyüksel de yarışacak. Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün yapılan yarı final mücadelesinde A ve B gruplarında finale kalan isimler şu şekilde

A GRUBU

Emiliano Hernandez (Meksika) 1459 puan

Woongtae Jun (Güney Kore) 1459 puan

Mohanad Shaban (Mısır) 1455 puan

Csaba Bohm (Macaristan) 1454 puan

Linbin Zhang (Çin) 1454 puan

Faly Marvin Dogue (Almanya) 1454 puan

Lukasz Gutkowski (Polonya) 1454

Marek Grycz (Çekya) 1453 puan

Woojin Park (Güney Kore) 1452 puan

B GRUBU

Changwan Seo (Güney Kore) 1441 puan

Pavlo Tymoshchenko (Ukrayna) 1441 puan

Balazs Szep (Macaristan) 1441 puan

Matteo Cicinelli (İtalya) 1438 puan

Valentin Belaud (Fransa) 1438 puan

Joseph Choong (İngiltere) 1438 puan

Jan Kuf (Çekya) 1437 puan

Martin Vlach (Çekya) 1432 puan

Shuai Luo (Çin) 1429 puan