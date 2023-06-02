2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda erkek finalistler belli oldu
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Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. A ve B gruplarında finale kalan isimler açıklandı.
2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda erkek finalistler belli oldu
Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda A grubunda yarışan milli sporcu Dora Nusretoğlu, 1360 puanla 16'ncı olurken, B grubunda yarışan milli sporcu Buğra Ünal ise 1377 puan alarak 17'nci oldu. Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 3 Haziran Cumartesi günü kadınlar ve erkekler final yarışları yapılacak. Finalde milli sporcu İlke Özyüksel de yarışacak. Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.
2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün yapılan yarı final mücadelesinde A ve B gruplarında finale kalan isimler şu şekilde
A GRUBU
Emiliano Hernandez (Meksika) 1459 puan
Woongtae Jun (Güney Kore) 1459 puan
Mohanad Shaban (Mısır) 1455 puan
Csaba Bohm (Macaristan) 1454 puan
Linbin Zhang (Çin) 1454 puan
Faly Marvin Dogue (Almanya) 1454 puan
Lukasz Gutkowski (Polonya) 1454
Marek Grycz (Çekya) 1453 puan
Woojin Park (Güney Kore) 1452 puan
B GRUBU
Changwan Seo (Güney Kore) 1441 puan
Pavlo Tymoshchenko (Ukrayna) 1441 puan
Balazs Szep (Macaristan) 1441 puan
Matteo Cicinelli (İtalya) 1438 puan
Valentin Belaud (Fransa) 1438 puan
Joseph Choong (İngiltere) 1438 puan
Jan Kuf (Çekya) 1437 puan
Martin Vlach (Çekya) 1432 puan
Shuai Luo (Çin) 1429 puan