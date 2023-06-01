Ankara'da gerçekleştirilen basın toplantısında, UIPM Başkanı Klaus Schorman ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali hakkında açıklamalarda bulundu. Schorman, Türkiye'nin modern pentatlonda ciddi bir gelişim sergilediğini vurgularken, Çakır ise Paris 2024'te yarışma hakkı kazanacak ilk kadın ve erkek pentatletlerin Ankara'da belli olacağını aktardı.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nin basın toplantısı düzenlendi.

Finallerin gerçekleştirildiği Ankara Atlı Spor Kulübünde düzenlenen toplantıya; Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Başkanı Klaus Schormann, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, uluslararası federasyon delegeleri ve basın mensupları katıldı.

UIPM Başkanı Klaus Schorman, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, UIPM'in küresel spor hareketlerinde çok güvenilir bir ortak haline geldiğini söyledi.

Ankara'nın harika bmodern pentatlon arenası ile üst üste ikinci kez Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Schorman, 'Ankara'da dünyanın en iyi 72 pentatleti yarışıyor. Buradaki format, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleşecek modern pentatlon yarışmasının tam bir kopyası olacak, sporcular ile antrenörlerin hareketlerini ve rutinlerini tam olarak prova etmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin modern pentatlonda son yıllarda ciddi bir gelişim sergilediğini vurgulayan Schorman, "Bunu hem organizasyon tecrübesi olarak sahada hem de sportif başarılarda görüyoruz. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu bizim en önemli paydaşlarımızdan. Bu yarışmayı düzenleyen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonuna, temmuz ayında engel parkurunun modern pentatlon sporuna entegrasyonunu göreceğimiz İstanbul'daki UIPM 2023 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yöneltilen bir soru üzerine Schorman, Türkiye'nin, coğrafi pozisyonunun uygunluğu sebebiyle modern pentatlonun merkezi olabileceğini, düzenlediği organizasyonlardaki başarısıyla da bunun ispatladığını sözlerine ekledi.

Çakır: "Umuyoruz ki burada ilk kotamızı alacağız"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Paris 2024'te yarışma hakkı kazanacak ilk kadın ve erkek pentatletlerin Ankara'da belli olacağını aktardı.

Organizasyon sonunda birinci olacak kadın ve erkek sporcuların Paris 2024 bileti kazanacaklarını dile getiren Çakır, şunları söyledi:

"Bizim de burada bir iddiamız var. Özellikle burada İlke Özyüksel'den çok umutluyuz. İpek Akşin, Dora Nusretoğlu ve Buğra Ünal'la birlikte toplam 4 sporcuyla burada temsil hakkı kazandık. Onlar da burada şampiyon olup, kota almak için yarışacaklar. Umuyoruz ki burada ilk kotamızı alacağız. Tokyo'da 5'inciliğe kadar çıktığımız bu branşta, Paris'te kürsüye çıkıp, Türkiye'nin sadece modern pentatlondaki değil, çoklu sporlarda da ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmak istiyoruz."