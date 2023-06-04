2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde Güney Koreli sporcular birinci oldu

Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde karışık bayrak yarışlarında Güney Koreli Sunwoo Kim ve Woongtae Jun çifti altın madalya kazandı. Türk sporcular yarışmaya katılmadı.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde karışık bayrak yarışları Ankara'da yapıldı.

Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen finallerde bayrak yarışını Güney Koreli Sunwoo Kim ve Woongtae Jun çifti toplam 1359 puanla birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

Eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan yarışta Fransız Rebecca Castaudi ve Christopher Patte 1338 puanla ikinci, Macar Blanka Bauer ve Balazs Szep çifti ise 1332 puanla üçüncü sırayı aldı.

Karışık bayrak yarışında Türk sporcular yer almadı.