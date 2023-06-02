2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde erkekler yarı final mücadeleleri tamamlandı

Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. A ve B gruplarında finale kalan isimler de açıklandı.

Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda A grubunda yarışan milli sporcu Dora Nusretoğlu, 1360 puanla 16'ncı olurken, B grubunda yarışan milli sporcu Buğra Ünal ise 1377 puan alarak 17'nci oldu. Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 3 Haziran Cumartesi günü kadınlar ve erkekler final yarışları yapılacak. Finalde milli sporcu İlke Özyüksel de yarışacak. Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün yapılan yarı final mücadelesinde A ve B gruplarında finale kalan isimler şu şekilde:

Shuai Luo (Çin): 1429 puan