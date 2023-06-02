2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde erkekler yarı final mücadeleleri tamamlandı
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Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. A ve B gruplarında finale kalan isimler de açıklandı.
Ankara'da düzenlenen 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün erkek sporcuların yarıştığı A ve B gruplarında yarı final mücadeleleri yapıldı. Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda A grubunda yarışan milli sporcu Dora Nusretoğlu, 1360 puanla 16'ncı olurken, B grubunda yarışan milli sporcu Buğra Ünal ise 1377 puan alarak 17'nci oldu. Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 3 Haziran Cumartesi günü kadınlar ve erkekler final yarışları yapılacak. Finalde milli sporcu İlke Özyüksel de yarışacak. Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.
2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde bugün yapılan yarı final mücadelesinde A ve B gruplarında finale kalan isimler şu şekilde:A GRUBUEmiliano Hernandez (Meksika): 1459 puanWoongtae Jun (Güney Kore): 1459 puanMohanad Shaban (Mısır): 1455 puanCsaba Bohm (Macaristan): 1454 puanLinbin Zhang (Çin): 1454 puanFaly Marvin Dogue (Almanya): 1454 puanLukasz Gutkowski (Polonya): 1454Marek Grycz (Çekya): 1453 puanWoojin Park (Güney Kore): 1452 puanB GRUBUChangwan Seo (Güney Kore): 1441 puanPavlo Tymoshchenko (Ukrayna): 1441 puanBalazs Szep (Macaristan): 1441 puanMatteo Cicinelli (İtalya): 1438 puanValentin Belaud (Fransa): 1438 puanJoseph Choong (İngiltere): 1438 puanJan Kuf (Çekya): 1437 puanMartin Vlach (Çekya): 1432 puan
Shuai Luo (Çin): 1429 puan