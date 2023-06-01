Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen dünya kupası organizasyonlarından sonra bu yıl Ankara, 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan ve 4 Haziran'da sona erecek olan finalde 20 ülkeden 36 kadın, 36 erkek sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele edecek.

SPOR 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali Ankara'da düzenleniyor

Veli Ozan Çakır: Modern pentatlonda Paris 2024'ün startı Ankara'da verildi

"Çoklu sporlarda da ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmak istiyoruz"

"Amacımız bu 4 kotanın tamamını almak"

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA)-

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen dünya kupası organizasyonlarından sonra bu yıl Ankara, 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan ve 4 Haziran'da sona erecek olan finalde 20 ülkeden 36 kadın, 36 erkek sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edecek.

VELİ OZAN ÇAKIR: BURADAN İLK KOTAMIZI ALACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi destekleriyle yapılacak finallere ilişkin Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Veli Ozan Çakır ve Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Başkanı Klaus Schormann, basın toplantısı düzenledi. 2024 Paris Olimpiyatları'nın startının Ankara'da verildiğini belirten TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, "Paris 2024'te yarışma hakkı kazanacak ilk kadın ve erkek pentatlet Ankara'da belli olacak. Bu yarış sonunda birinci olan kadın ve erkek sporcular, bu yarışın şampiyonları Paris bileti kazanan ilk pentatletler olacaklar. Bizim de burada bir iddiamız var, modern pentatlon tarihimizde ilk defa ilk bileti alma şansımız var. Özellikle burada İlke Özyüksel'den çok umutluyuz. İpek Akşin ve Buğra Ünal ile toplam 3 sporcuyla burada temsil hakkı kazandık. Onlar da burada şampiyon olup kota almak için yarışacaklar. Umuyoruz ki buradan ilk kotamızı alacağız" dedi.

"1 KADIN VE 1 ERKEK SPORCU İLE KOTA ALMAK İSTİYORUZ"

Krakov'da düzenlenecek olan Avrupa oyunlarının önemine değinen Çakır, "Orada 8 Avrupa ülkesinden 1'er sporu hem kadınlarda hem erkeklerde kota kazanacak. Biz oraya da tam kadro gidiyoruz. 4 erkek ve 4 kadın sporcu ile katılım sağlıyoruz. Orada da kota için yarışacağız. Orada da 1 kadın ve 1 erkek sporcu ile kota almak istiyoruz. Hedefimiz 2016 ve 2020 olimpiyatları'nda 1'er sporcu ile katıldığımız modern pentatlon sporunda 2024 Paris'e 1'den fazla sporcu ile katılmak. Bir ülke 2 erkek ve 2 kadın sporcu ile katılabiliyor. Toplamda 4 sporcu ile katılma hakkımız var. Bizim amacımız da bu 4 kotanın tamamını almak. Öncelikli hedefimiz 1 olan kota hakkımızı 2 ya da 3'e çıkarmak. İnanıyorum ki Paris'te bunu başaracağız. Tokyo'da 5'inciliğe kadar çıktığımız modern pentatlon sporunda Paris'te kürsüye çıkıp Türkiye'nin sadece modern pentatlondaki değil, çoklu sporlarda da ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"2024'TEN SONRA UYGULANACAK"

Modern pentatlonun köklü bir değişiklik yaşadığını ve binicilik disiplinini yerine 2024 Paris'ten sonra dahil olmak üzere engel parkurunun getirildiğini hatırlatan Çakır, "Engel parkuru gençler ve yıldızlar kategorilerinde bu yıldan itibaren uygulanmaya başlandı. Büyükler kategorisinde 2024'ten sonra uygulanacak. Bizim bu yaz gerçekleştireceğimiz Avrupa ve Dünya şampiyonaları da engel parkurunun yer aldığı ilk resmi şampiyonalar olacak. Böyle bir organizasyona bu şekilde ev sahipliği yapmak çok önemliydi. Bunun UIPM'in bize olan güvenini ve ülkemizin modern pentatlon branşındaki ev sahipliği kapasitesinin yeterliliğinin ne düzeyde olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KLAUS SCHORMANN: İLK KEZ ENGEL PARKURUNU RESMİ ŞAMPİYONALARDA GÖRME VE PRATİK ETME ŞANSIMIZ OLACAK

UIPM Başkanı Klaus Schormann ise engel parkurunun biniciliğin yerine 5'inci disiplin olarak kabul edildiğini söyleyerek, "Bu da ilk defa Ankara'da pentatlon arenasında gerçekleştirildi. 2022 Dünya Kupası Finali'ni takiben yine bu alanda ilk kez spor kamuoyu engel parkurunu tanıdı. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan U-19 Şampiyonası'nda sadece ev sahibi ülke olarak sizi değil tüm modern pentatlon camiasını yakından ilgilendiriyor. Çünkü ilk kez engel parkurunu resmi şampiyonalarda görme ve pratik etme şansımız olacak. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu son yıllarda çok ciddi bir gelişim sergiledi ve çok daha farklı bir seviyeye geldi. Bunu hem organizasyon tecrübesi olarak sahada hem de sportif başarılarda görüyoruz. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu bizim en önemli paydaşlarımızdan. Özellikle burada dünyanın en iyi 72 pentatleti yarışıyor. Bunların içerisinde 3 Türk sporcunun da yer alması, Türk modern pentatlonunun geldiği noktayı göstermesi açısından sevindirici, umut verici bir gelişme" dedi.

Klaus Schormann, Türkiye'nin Olimpiyat adaylıklarında her zaman destekçisi olduğunu ve Türkiye'nin gelecekte ev sahipliği yapmasını temenni ettiğini söyledi.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda cumartesi günü tekler, pazar günü ise takım yarışmalarıyla finaller sona erecek.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023