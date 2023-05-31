36 kadın ve 36 erkek sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde mücadele ediyor. Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin, Buğra Ünal ve Dora Nusretoğlu temsil ediyor. Finali şampiyon bitiren bir kadın ve bir erkek sporcu, Paris Olimpiyatları'na kota hakkı kazanacak. Organizasyon, 4 Haziran Pazar günü karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, Ankara'da başladı.

Türkiye'nin geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı, Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen final organizasyonunda 36 kadın ve 36 erkek sporcu, şampiyonluk ipini göğüsleyerek 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele edecek.

Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'da yapılan 4 Dünya Kupası etabından yüksek puan toplayan 20 ülkenin en iyi 72 pentatlon sporcusu, 4 Haziran Pazar gününe kadar binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yarışacak.

??????Organizasyonda Türkiye'yi kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel ve İpek Akşin, erkeklerde ise Buğra Ünal ve Dora Nusretoğlu temsil ediyor.

Finali şampiyon bitiren bir kadın ve bir erkek sporcu, Fransa'da yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota hakkı kazanacak.

Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, 4 Haziran Pazar günü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışıyla sona erecek.