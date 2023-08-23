2023 Meram Yaz Spor Okulları Kapanış Programı

2023 Meram Yaz Spor Okulları, akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları ve yarışmalardan oluşan kapanış programıyla sona erdi. Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar ve aileleri eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Spor okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri de programa katılarak çocukların neşesine ortak oldu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda ayrıca dondurma, kek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.