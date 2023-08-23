2023 Meram Yaz Spor Okulları Kapanış Programı
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2023 Meram Yaz Spor Okulları, akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları ve yarışmalardan oluşan kapanış programıyla sona erdi. Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar ve aileleri eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Spor okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri de programa katılarak çocukların neşesine ortak oldu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda ayrıca dondurma, kek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.
2023 Meram Yaz Spor Okulları, gerçekleştirilen akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları ve yarışmalardan oluşan kapanış programıyla tamamlandı.
Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar ve aileleri şişme oyun grubu, palyaço, illüzyon, akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları, yarışmalarla eğlendi.
Spor okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.
Programa katılan protokol üyeleri, yaz spor okulu öğrencilerinin eğlence ve neşesine ortak oldu.
Çocukların akıl zeka oyunları, balık tutma, halka atma ve denge gibi oyunlarına eşlik eden protokol üyeleri, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dondurma, kek ve meyve suyu ikramının da olduğu program geç saatlere kadar devam etti.